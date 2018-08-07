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Şanlıurfa'da simit satan çocuğa kemerle dayak

Simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun bindiği halk otobüsünde kemerle dövüldüğü anların görüntüsü sosyal medyada tepki gördü.

DHA | 07.08.2018 - 15:07..
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Şanlıurfa'da, iddiaya göre, simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi.

Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Şanlıurfa'da simit satan çocuğa kemerle dayak

GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN KİŞİ DE TEPKİ GÖRDÜ

Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görülürken, acımasız adamın söylediklerini çocuktan tekrar etmesini istediği de duyuluyor.

Şanlıurfa'da simit satan çocuğa kemerle dayak VİDEO

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bu anları izleyenler küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Polisin ise kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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