Şanlıurfa'da su borusu patladı, cadde göle döndü

Şanlıurfa'da köprülü kavşak yapımında çalışan iş makinesinin, içme suyu hattı ana borusunu kırması sonucu cadde göle döndü. Çocuklar su birikintisinde serinlerken, susuz kalan mahalleli ise duruma tepki gösterdi.

Merkez Karaköprü ilçesinde Narlıdere Katlı Köprülü Kavşağı'nın yapımında çalışan iş makinesi, içme suyu hattı ana borusunu kırdı. Borunun kırılmasıyla birlikte cadde göle döndü.

YOL VE SOKAKLARA TAŞTI

Basınçlı suyun gücünün azaltılması için patlayan borunun üzeri iş makinesinin kovasıyla kapatılmaya çalışıldı. Ancak bu da suyun sızmasına engel olamadı. Yaklaşık yarım saat akan tonlarca su, diğer yol ve sokaklara da taştı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Göle dönen caddede araçlar suda güçlükle ilerlerken, çocuklar ise uzun süre suyun içerisinde oynadı. Su kesintisinin yaşanmasına neden olan arıza nedeniyle mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.