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Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Polisin şüphe üzerine kimlik istediği Suriyeli iki gencin direnmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

26.03.2017 - 23:13
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Olay, akşam saatlerinde Haşimiye Meydanında meydana geldi. Kent merkezinde şüpheli şahıs ve yabancılara yönelik uygulama yapan polis, Suriyeli uyruklu şüpheli 2 gencin üst aramasını yapıp kimlik istedi.

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

POLİSİ DARP EDEN SURİYELİLERİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bu sırada kimlikleri olmadığı ileri sürülen Suriyeliler, polisle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyümesi üzerine polise mukavemette bulunan ve bir polisin yaralanmasına neden olan Suriyelileri gören bir grup Şanlıurfalı, duruma tepki gösterdi. Kısa sürede olay yerinde toplanan onlarca vatandaş polislere zorluk gösteren Suriyeliler tepki gösterip linç etmeye kalkıştı.

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

SURİYELİLERİ YİNE POLİS KURTARDI

Yaşanan arbedede polis, öfkeli kalabalığın arasında Suriyeli gençleri güçlükle çıkartıp bir fırında koruma altına aldı. Olay yerine takviye çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle birlikte Suriyeliler zırhlı araçlara konularak polis merkezine götürüldü.

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Bu arada yaşananlar kısa sürede kent merkezinde duyulması üzerine toplanan vatandaşlar, "Suriyeli istemiyoruz" sloganlarını atıp Suriyelilere ait işyerlerini taşlayarak zarar verdi. Gerginliğin devam ettiği olaylar nedeniyle polis güvenlik önlemleri artırdı.

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

Şanlıurfa’da Suriyeli gerginliği

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