Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Amerikalı iki kardeş, Şikago'dan İzmir'e gelerek babaları olduğunu iddia ettikleri Kasım Pırlant'a babalık davası açmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toplanan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri yaptı. Suriyeliler evlerine dönebilmek için Tel Abyad'daki YPG'lilerin bölgeden temizlenilmesini istiyor.

Şırnak'ta 10 Kasım töreni sırasında ABD malı İHA ile saldırı girişimi sinyal kesiciler tarafından engellendi.

1 Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gecekondu yapılarının yerine 15 veya 20 katlı binalara izin vermeyeceklerini belirtti.

2 Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü Atatürk'ü anma töreninin ardından Valilik bahçesindeki alana vatandaşların alandan ayrıldığı sırada İHA düştü.

3 İsrail'de sirenli saygı duruşu Türkiye'deki 10 Kasım anma törenlerinin bir benzeri de İsrail'de yapılıyor. Bu yıl 70'inci kuruluş yıldönümü olan İsrail'de caddeler ve sokaklarda sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu.

4 Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi Başkan Erdoğan, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü törenine katılmak üzere Elize Sarayı’na geldi. Erdoğan, Macron tarafından karşılanırken basın mensupları Başkan'a yoğun ilgi gösterdi

5 Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.

6 CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi Öztürk Yılmaz'ın partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkinin talep edileceği belirtildi.