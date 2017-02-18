Şanlıurfa’da zarar gören binalara Türk bayrağı

Büyük balık küçük balığı yutar atasözü böyle gerçek oldu.

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Başbakan Yıldırım: MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz

Başbakan Yıldırım Malta’da bir soru üzerine referandumla ilgili kampanyalar için "Gerekirse MHP ile bazı ortak etkinlikler yapabiliriz" dedi