Şanlıurfa’da zarar gören binalara Türk bayrağı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında adliye ve emniyet lojmanlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından yaklaşık 2 metrelik çukur meydana gelirken, çevredeki araçların ise yandığı gözlendi.
EVLERİNİ TERK ETTİLER
Patlama nedeniyle çevredeki binalar yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek başka yerlerdeki yakınlarının yanına sığındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar delil toplayan polisler, bölgeye giriş ve çıkışların yapılmasını ise yasakladı.
BİNALARA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Öte yandan, patlamanın olduğu yerdeki binalara vatandaşlar tarafından teröre tepki amacıyla dev Türk bayrakları asıldı.