Şanlıurfa'daki hudut karakoluna havan mermisi atıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye Suriye'de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı.

TANK HEDEF ALINDI

Telabyad ile Kobani arasındaki bölgeden saat 16.30'da yapılan havan atışında, sınır hattındaki Bilece Mahallesi yakınında konuşlu bir tank hedef alındı.

Birlikler, Suriye’den havan atışı yapılan YPG’ye misliyle karşılık verdi.

DÜN DE SALDIRDILAR

Terör örgütü YPG, dün de sınır hattındaki 5 bölgeden havanlı saldırı gerçekleştirmişti.

DEAŞ'A OPERASYON DÜZENLENDİ SIRA YPG'DE

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önce terör örgütü DEAŞ havanla saldırıyordu. Harekat düzenlendi ve sınır hattındaki bu saldırılar sona erdi. Benzer bir harekatın YPG'ye yönelik düzenlenmesi bekleniyor.