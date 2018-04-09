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Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kurulacak

İnanç turizminin merkezlerinden sayılan kentte, müzenin kurulması için çalışmalara başlandı.

AA | 09.04.2018 - 13:01..
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Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kurulacak

Üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu makamın bulunduğu rivayet edilen Şanlıurfa, tarihte sabır timsali olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber'in de kabrine ev sahipliği yapıyor.

İNANÇ TURİZMİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Bunun yanı sıra başta Musa, Şuayip, Elyasa, Yakup ve Yusuf peygamberle ait makamlara da ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü sırada yer alıyor.

Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kurulacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, inanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkan kentin, bu kimliğini daha da pekiştirmek amacıyla Peygamberler Tarihi Müzesi kurma kararı aldı.

Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kurulacak

Kentin sembolü konumundaki tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarına inşa edilmesi planlanan müzenin, kısa süre içerisinde temelinin atılması hedefleniyor.

Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kurulacak

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