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Şans eseri yakalanan eşsiz yağmur

Bazı doğa olayları eşine az rastlanması bir yana sıra, bir o kadar da muhteşem görüntülere sahne olabiliyor. Amatör bir film yapımcısı, şans eseri inanılmaz bir doğa olayını kaydetti.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 10:03..
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İsviçre’deki Karintiya bölgesinde yaşayan ve Basel’de, amatör olarak film yapımcılığı ile uğraşan 27 yaşındaki Peter Maier, nadir bir doğa olayına rastladı.

Maier, göle tonlarca suyu boşaltan bir fırtınayı kaymerasıyla yakaladı.

"CENNETTEN GELEN TSUNAMİ"

Maier, kaldığı otelin terasından çektiği görüntüyü, “Cennetten gelen bir tsunami” olarak adlandırılıyor. Avusturya’daki Millsatt Gölün’nde meydana gelen doğa olayı, gerçekten de göz alıcı bir ihtişama sahip.

Şans eseri çekilen bu videoyu Maier, Facebook sayfasında yayınladı ve altına şu yorumu yazdı: "Bu görüntüleri planlı çekmem imkansızdı. Bu kesinlikle şanslı bir anımdı. Video yakın zamanda birçok kişi tarafından izlenerek viral oldu. 1,6 milyondan fazla görüntüleme ve 27 bin paylaşıma sahip olan videoyu izleyen kişiler, durumu şaşkınlık ile karşıladı."

Şans eseri yakalanan eşsiz yağmur VİDEO

NADİR BÖLGESEL YAĞIŞ

ÜLkemizde de yer yer görülen bu yağış tipi, bölgesel sağanak olarak biliniyor. Dar bir bölgede gerçekleşeşen bu yağış tipi hem görsel hem de meteorolojik olarak eşsiz görüntülere sahne oluyor.

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