Santur nedir

İstanbul'da genellikle İstiklal Caddesi veya metro duraklarında gençlerin çaldığını gördüğümüz kanuna benzer bir çalgı vardır: Santur. Bu çalgıyla ilgili bilgiler bu yazıda.

SANTUR NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki anlamına göre: "Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı." Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına göre ise: "Tellerine iki küçük tokmakla vurulmak suretiyle çalınan kanuna benzer bir çalgı."

SANTUR NASIL ÇALINIR?

Santur, uçlarına kauçuk parçaların bağlandığı küçük çekiçlerin tellere vurulması ile çalınmaktadır.

SANTUR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarında bazı arp türlerinin, kimi zaman yatay konumda tutulup, tellere vurularak çalındığı bilinmektedir. İşte bu belirlemeyi, belki de “santur” çalgısının oluşumundaki ilk veri olarak niteleyebiliriz. “Mızraplı kithara”ların, tarihsel olarak “vurmalı kithara”lardan önce olabileceği görüşü yaygındır.

Ortaçağ'da “santur”, İran'da çok yaygındı. Öyle ki tarihçiler, bu çalgının, İran' ın doğusundaki ve batısındaki bütün ülkelere bu ülkeden gittiğini kabul ederler. Çin “santu”ru (yangqin) bir yana bırakılacak olursa, Ortaçağ'da ve daha sonra kullanılan “santur” türünden bütün çalgılar ikizkenar yamuk biçimindedir.