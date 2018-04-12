Saplantılı bir roman: Malina

Ingeborg Bachmann, 1926’da Avusturya, Klagenfurt’ta dünyaya geldiğinde, gençliğinin en güzel zamanlarının II. Dünya Savaşı’na denk geleceğinden habersizdi elbet. Savaşın çocukluk ve gençlik yıllarından geçiyor olması, insanın içine tarifsiz bir acı bırakırdı kuşkusuz. Bachmann’ın kalbine gen kızlığında çöreklenmiş acı da, ona Malina’yı yazdırdı. Malina, 1971’de yayımlandı; Bachman, 45 yaşındayken…

Türkçe olarak ise, ilk kez 2000'de basıldı.

(Ingeborg Bachmann)

MALİNA

Bu kitap, savaş ve sonrasındaki ruhsal travmanın bireyler üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Bir çöküntünün içinden sağ çıkabilmeyi başarmış her kalp, iletişimsizlik, bunalım, sonsuz endişe ve yalnızlıkla karşılaşır, ancak hayat da devam eder. Sadece artık her bir zerresiyle saplantılı bir kişilik söz konusudur. Bu roman da bu sebepten saplantılı bir romandır; size hissedeceğiniz duyguları damardan verir.

Malina, bir yandan tutkulu bir aşk romanı olarak tanımlanmaktadır. Ancak, o, bir aşk romanından çok daha fazlasıdır.

Bu roman, gün geldiğinde, insanın her pislik ve kötülükten arınarak ve yüklerini omuzlarından atarak simsiyah gözlerinin altın gibi parlayacağının umudunu taşımaktadır. Bütün insanların nihayetinde özgür olacağının ve bunun bir yaşam boyu süreceğinin umudunu…

Gerçek hislerle yazılmış bir roman okumaya hazır mısınız?

Malina

Ingeborg Bachmann

Çev.: Ahmet Cemal

Yapı Kredi Yay.

S.: 312

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