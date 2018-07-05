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Saray ve köşkleri süsleyen saatler müzede

Dünyaca ünlü isimleri simgeleyen, saray ve köşkleri süsleyen tarihi saatler şimdilerde Dünya El Sanatları Müzesi'nde sergileniyor.

İHA | 05.07.2018 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gaziantep Dünya El Sanatları Müzesi'nde bulunan çoğu Fransız ve Alman yapımı 150 yıllık tarihi saatler, görenlerin büyük ilgisini görüyor.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Yapıldığı döneme ait ünlü isimleri simgelemesi ve benzerinin bulunmaması nedeniyle paha biçilemeyen saatler meraklı ziyaretçileri bekliyor. Saatlerin değeri, simgelediği önemli isimlerin yanı sıra büyüklükleri ve el işlemesine göre de değişiyor.

Saray ve köşkleri süsleyen saatler müzede

ANTİKA SAATLER

Meraklıları müzeye davet eden müze işletmecisi Ümit Özaslan, "Bu müzede saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu Alman, en çok da Fransız saatleri var, 1800-1850 yılı yapımıdır. Osmanlı'da cami ve sarayda kullanılan saatler var. Saatlerin hepsi 100 ile 150 yıllık saatlerdir. Saatlerin değeri ise paha biçilemez bunların hepsi antikadır. Saatlerin simgeleri dönemin devlet adamları ve ünlü isimleri yer alıyor." diye konuştu.

Ümit Özaslan, yerli ve yabancı turistlerin saatleri görmek için müzeye geldiğini de belirtti.

Saray ve köşkleri süsleyen saatler müzede

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