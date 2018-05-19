Saraybosna, Erdoğan'ı bekliyor

Şehrin tarihi merkezinde Türk ve Bosna-Hersek bayrakları caddeleri süslerken, bazı dükkanlara asılan 'Hoş geldin Reis' pankartları dikkat çekti. Avrupa'nın dört bir yanından gelenler de kent sokaklarında ellerinde Türk-Bosna Hersek bayraklarıyla dolaştı.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Saraybosna'da gerçekleşecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD)nin 6. Olağan Genel Kurul toplantısı nedeniyle çok sayıda Avrupalı Türk, yollara düştü.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden otobüslerle ve kendi özel araçlarıyla bu şehre ulaşmaya çalışan gurbetçilerin sınır kapılarında yoğunlukla karşılaştıkları öğrenildi. İşlemlerin uzun sürdüğünü ileri süren gurbetçiler yaşananlara tepki gösterdi.

"HIRVATİSTAN'DA 3 SAATTİR BEKLİYORLAR"

Almanya Duisburg UETD Şube Başkanı Bayram Köylü, yaşananları şu şekilde aktardı:

"Maalesef Bosna-Hersek'in çevresindeki ülkeler buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın gümrük kapılarında yoğunluk yaşadıklarını öğrendik. Sınır kapılarında bir yığılma var. Bizim konuştuğumuz arkadaşlar çok uzun saatler süren işlemler nedeniyle mağdur oluyor. Vatandaşlarımızın haksız yere mağdur edilmesini kınıyoruz. Avrupa'dan gelenler Hırvatistan tarafından engelleniyor. Doğu'dan gelenler ise Sırbistan tarafından engelleniyor."

Almanya'dan Saraybosna'ya ulaşan Tuğba Yıldırım ise "Arkadaşlarımız buraya gelmek üzere yola çıktılar ancak şu anda Hırvatistan sınır kapısında yaklaşık 3 saattir bekliyorlar." ifadelerini kullandı.