taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.211
USD
4,9841
EURO
5,8136
ALTIN
195,32
PETR
72,5600

Saraybosna'nın Kalbi Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

Saraybosna Film Festivali kapsamında dağıtılan Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a verilecek.

AA | 02.08.2018 - 08:57..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

24. Saraybosna Film Festivali kapsamında verilecek Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne bu yıl dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan layık görüldü.

EN İYİ FİLM YAZARI

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalin organizatörleri, bu yılki Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Nuri Bilge Ceylan'a verileceğini açıkladı.

Organizatörler daha önce "dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağını da duyurmuştu.

Saraybosna'nın Kalbi Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

295
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

97
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

104
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

103
Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

22
Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

86
Şırnak'ta kaçak elektrik gerilimi

Şırnak'ta kaçak elektrik gerilimi

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM