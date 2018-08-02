Saraybosna'nın Kalbi Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

24. Saraybosna Film Festivali kapsamında verilecek Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne bu yıl dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan layık görüldü.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalin organizatörleri, bu yılki Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Nuri Bilge Ceylan'a verileceğini açıkladı.

Organizatörler daha önce "dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağını da duyurmuştu.