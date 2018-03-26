Sarhoş pilotun uçuşu iptal edildi

Portekizli bir havayolu şirketinin pilotu, uçağına giderken sarhoş olduğu fark edilince olanlar oldu.

Uçamayacak kadar sarhoş olduğu anlaşılan pilot yüzünden yolcuların havaalanında mahsur kaldı. 106 kişi üç gün boyunca havalimanında tutuldu.

ZİL ZURNA SARHOŞ OLDU

Endonezya'dan havalanacak olan TAP Air Portugal şirketinin 23 Mart Cuma günü Almanya'dan Portekiz'e yapılacak uçuşu öncesi havaalanı çalışanlarından biri, yardımcı pilotun yürüyüşünün düzgün olmaması nedeniyle alkollü olduğunu hemen farkett, ve yetkililere haber verdi.

Hemen duruma el koyan şirket yetkililieri uçağa kalkış izni vermedi ve yardımcı pilotun lisansı askıya aldı. Görgü tanıkları polis kokpite girdiğinde 40 yaşındaki erkek yardımcı pilotu ‘neredeyse kendinden geçmiş durumda' buldu.

ÜÇ GÜN MAHSUR KALDILAR

Uçuşun iptal edilmesi üzerine 106 yolcu otele yerleştirildi. Havayolu şirketi TAP yer olmaması sebebiyle yolcuların ancak pazartesi yani bugün Portekiz'e uçabileceklerini bildirdi. TAP üç gün boyunca Stuttgart Havalimanı'nda mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.