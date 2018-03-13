Memleketin sarı taksi sorunu var

Çağlayan'daki adliyede görülen davaya akın eden sarı taksi sahipleri, global bir şirket tarafından haklarının yenildiğini ve buna izin vermeyeceklerine yönelik bir dizi açıklama yaptı.

"AFRİN İÇİN SUSUYORUZ, GEREKİRSE YAKAR YIKARIZ" TEHDİDİ

Sahip oldukları hakları kaybetmeme adına gözünü karartarak milleti/devleti tehdit eden taksiciler "Bunlar Yahudi lobisidir, Afrin'in hatrına susuyoruz" gibi ifadeler kullanırken, halkın önemli bir bölümünün sarı taksi hizmetlerinden şikayetçi olduğunu unuttu, taksilerin gerek araç içinde müşteriye gerek trafikte diğer araç sahiplerine çektirdiği eziyeti görmezden geldi, bunların çözümüne yönelik bir tek kelime dahi etmedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan tehdit

DOĞRU DÜZGÜN VERGİ BİLE ÖDEMİYORLAR TAKSİCİLER GERÇEKTEN MAĞDUR MU

Sormak gerekir, taksiciler gerçekten de söyledikleri kadar mağdur mu?

1,5 milyon TL değerinde taksi plakasına sahip ol. ÖTV'den, KDV'den muaf tutul, geçici vergi ödeme, stopaj verme. En basit usule tabi ol.

Geçen yıl kazanç sınırın 43 bin lira olsun, üstelik 8 bin lira indirimden faydalan. Yıllık ortalama 6 bin-8 bin lira vergi öde.

TAKSİ SAHİPLERİ ÇALIŞMIYOR, ŞOFÖRE VERİYORLAR

Taksi sahiplerinin çoğu çalışmaz. Plakalarını İstoç'da kümelenmiş oto galericilere verirler. Galeriler bu araçlara, kendi kâr paylalarını da ekleyerek İstanbul'da 40 bin taksiciye, çalıştırmak üzere verir.

TAKSİNİN ŞOFÖRÜ 50 LİRAYA 12 SAAT ÇALIŞIYOR

Sözünü ettiğimiz bu ranttan, bu büyük vurgundan takside çalışan işçilere de günde 12 saat çalışmak ve karşılığında 50 lirayla evlerine dönmek düşer.

Şoför olarak çalışmak için günlük 12 saat karşılığında araç kiralarsan, yevmiye 200 TL, yakıt 80 TL, durak 10 TL, İspark 5 TL, yıkama 15 TL. Bir taksi işçisinin günlük gelir gider tablosu bu şekilde.

KALİTELİ HİZMET SARI TAKSİLERİN UMRUNDA DEĞİL

Sarı taksi kavgasında kimsenin, özellikle de taksicilerin ağzına almadığı bir nokta var. Müşteri, yani halk. Uygun fiyata kaliteli hizmet vermeyi ağzına dahi almayan taksiciler bir gün olsun halka daha konforlu bir taksi seyahati sunabilmenin yolunu aradı mı?

Maganda taksi şoförlerine son, fazladan dolaştırmaya, eski ve pis taksilere binmeye, kötü havalarda taksi bulamamaya ve tabii taksi şoförü kaprislerine de son.