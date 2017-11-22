Sarıkamış'ta kar 5 santime ulaştı

Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak gece yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düşen ilçede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye çıktı.
"NİHAYET GELDİ"
İnönü Mahallesi sakinlerinden Hakan Şahin, yaptığı açıklamada, bu yıl kent merkezine ilk defa kar yağdığını belirterek, "Beklenen kar nihayet geldi. Kar yağışına çok sevindik. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.
Kar dolayısıyla bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
İlçeyi beyaza bürüyen kar nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, il merkezinde karayolları ve belediye ekipleri de tedbir aldı.