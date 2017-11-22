1 Sarıkamış'ta kar 5 santime ulaştı Hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

2 Uber'in 57 milyon kullanıcısının bilgileri çalındı Uber, siber saldırı sonucu 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurdu.

3 Doğukan Manço Adam Olacak Çocuk'u devam ettiriyor Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının 'Adam Olacak Çocuk' projesini devam ettiriyor.

4 Sultangazi'de çatışma: 1 kişi yaralandı İstanbul'da aralarında uzun zamandır husumet olan iki kişinin kavgasında silahlar çekildi. Sokak ortasındaki çatışmada 1 kişi yaralandı.

5 Emekli binbaşı NATO'dan aldığı madalyayı iade etti Emekli binbaşı Zafer Oğuz, Afganistan'da görev yaptığı dönemde aldığı takdir belgesi ve madalyayı iade etti.

6 Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı Süper Lig'de iki yıldır şampiyonluk yarışında olan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tarihi başarısından dolayı tebrik etti.