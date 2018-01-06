Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehitlerin anısına yapılan kardan heykeller, ziyaretçilere açıldı.

BAKANLAR HEYKELLERE KARANFİL BIRAKTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra karanfil bıraktı.

Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi açıldı GALERİ

BAKAN ARSLAN: ECDADI ANMA BİLİNCİNİ GENÇLERE AŞILAMALIYIZ

Bakan Arslan, açılıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadı anmayı ve gençlere bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

"ECDADIMIZIN İZİNDEN GİDEREK, BU TOPRAKLARI GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIZ"

Ecdadın 103 yıl önce gözünü kırpmadan donmak pahasına şehit olmaya gittiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere bırakma ideali var. Biz de ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bu topraklarda ilk şehidimiz Ebul Hasan Harakani. Ondan sonra çok şehit vermişiz. En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim de bu bilinci gelecek nesillere anlatmak adına bir gayretimiz var."





BAKAN BAK: GEÇMİŞİNDEN GÜÇ ALMAYAN, GELECEĞE SAĞLAM ADIMLARLA YÜRÜYEMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise Sarıkamış destanın tüm halkın, milletin bağrında yer edindiğini anlattı.

Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi hatırlamanın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Bak, "Geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

100 KAMYON KAR TAŞINDI

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan heykeller için 100 kamyon kar taşındı. Kardan heykellere Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi biçim verdi.

Serginin açılışına Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.