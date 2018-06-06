Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak, özellikle çorbaların ve birçok besinin yanında vazgeçilmez en temel gıda olmasına rağmen pek tercih edilmiyor. Tek sebebi ise ağızda ve vücutta bıraktığı koku.
SARIMSAK NEDEN UZUN SÜRE KOKUYOR?
Kokunun bu yolla dışarı çıktığı belirtildi. Kana karışması da uzun süre vücutta kalmasına neden oluyor.
Dişlerinizi istediğiniz kadar fırçalayın koku gitmez; çünkü kokunun kaynağı ağızdaki sarımsak kalıntısı değil, vücudun içerisinde gerçekleşen kimyasal işlemlerdir.
KOKUYU CÜVUTTAN ATAN YİYECEKLER AÇIKLANDI
Çok sevilmesine ve şifa dağıtmasına rağmen tüketilmesinden korkulan sarımsak için incelemeler yapan uzmanlar, imkansız gibi görünse de sarımsak kokusundan kurtulmanın yollarını duyurdu.
Bir yiyeceğin kokusunu yine birkaç yiyeceğin attığı ortaya çıktı. Birkaç yıl önce Ohio Devlet Üniversitesi'nden Sheryl Barringer sarımsakla yenen bazı yiyeceklerin kokuyu ortadan kaldırması konusunu araştırdı.
NİRVANA NANE
Üniversitelerde yapılan araştırma sonucunda kereviz, patates, marul, hindiba, fesleğen, mantar, maydanoz, nane, reyhan, gibi bazı yiyeceklerin sarımsak kokusunu giderdiği belirtildi.
Kokuyu vücuttan atmanın nirvası Nane. Elma ve Marul ise takipte. Ancak bu besinler piştiği zaman aynı etkiyi göstermiyor. Bu yiyeceklerdeki bazı enzimler pişme esnasında parçalanıyor ve işe yaramıyordu.
KOKUYU FENOLİK BİLEŞEN ÇÖZÜYOR
Uzmanlar, bu sebzelerin koku giderme etkisini yaratan şeyin fenoliklerle birlikte enzimler olduğunu iddia ediyor.
Uzmanlara göre özellikle nane fenolik bileşikler bakımından oldukça zengin ve içerdiği rosmarinik asit sarımsaktaki sülfür bileşiklerine tutunarak kokusuz bir molekül oluşturuyor.
Elmada da benzer maddeler var; ancak düşük seviyede. Maruldaki fenolik bileşikler ise, yeşil çayda olduğundan çok daha az.