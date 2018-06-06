taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,5972
EURO
5,3847
ALTIN
191,77
PETR
74,9800

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Birçok hastalığa deva olmasına rağmen insanların yemekten çekindiği sarımsak için uzmanlardan müjdeli haberler geldi. Artık kokusundan korkarak sarımsak yememeye son.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 01:55..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Sarımsak, özellikle çorbaların ve birçok besinin yanında vazgeçilmez en temel gıda olmasına rağmen pek tercih edilmiyor. Tek sebebi ise ağızda ve vücutta bıraktığı koku.

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

SARIMSAK NEDEN UZUN SÜRE KOKUYOR?

Yıllar önce yapılan araştırmalarda sarımsağın çok miktarda sülfür bileşikleri içerdiği ortaya çıktı. Bahsi geçen madde sindirildiğinde kana karışıyor. Kandan akciğerlere geçen madde nefes verirken ağızdan dışarı çıkıyor.

Kokunun bu yolla dışarı çıktığı belirtildi. Kana karışması da uzun süre vücutta kalmasına neden oluyor.

Dişlerinizi istediğiniz kadar fırçalayın koku gitmez; çünkü kokunun kaynağı ağızdaki sarımsak kalıntısı değil, vücudun içerisinde gerçekleşen kimyasal işlemlerdir.

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

KOKUYU CÜVUTTAN ATAN YİYECEKLER AÇIKLANDI

Çok sevilmesine ve şifa dağıtmasına rağmen tüketilmesinden korkulan sarımsak için incelemeler yapan uzmanlar, imkansız gibi görünse de sarımsak kokusundan kurtulmanın yollarını duyurdu.

Bir yiyeceğin kokusunu yine birkaç yiyeceğin attığı ortaya çıktı. Birkaç yıl önce Ohio Devlet Üniversitesi'nden Sheryl Barringer sarımsakla yenen bazı yiyeceklerin kokuyu ortadan kaldırması konusunu araştırdı.

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

NİRVANA NANE

Üniversitelerde yapılan araştırma sonucunda kereviz, patates, marul, hindiba, fesleğen, mantar, maydanoz, nane, reyhan, gibi bazı yiyeceklerin sarımsak kokusunu giderdiği belirtildi.

Kokuyu vücuttan atmanın nirvası Nane. Elma ve Marul ise takipte. Ancak bu besinler piştiği zaman aynı etkiyi göstermiyor. Bu yiyeceklerdeki bazı enzimler pişme esnasında parçalanıyor ve işe yaramıyordu.

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

KOKUYU FENOLİK BİLEŞEN ÇÖZÜYOR

Uzmanlar, bu sebzelerin koku giderme etkisini yaratan şeyin fenoliklerle birlikte enzimler olduğunu iddia ediyor.

Uzmanlara göre özellikle nane fenolik bileşikler bakımından oldukça zengin ve içerdiği rosmarinik asit sarımsaktaki sülfür bileşiklerine tutunarak kokusuz bir molekül oluşturuyor.

Elmada da benzer maddeler var; ancak düşük seviyede. Maruldaki fenolik bileşikler ise, yeşil çayda olduğundan çok daha az.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

52
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

161
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

59
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

15
Lucescu: Ekibimizi gençleştirdik

Lucescu: Ekibimizi gençleştirdik

16
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

7
Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94