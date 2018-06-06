Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak, özellikle çorbaların ve birçok besinin yanında vazgeçilmez en temel gıda olmasına rağmen pek tercih edilmiyor. Tek sebebi ise ağızda ve vücutta bıraktığı koku.

SARIMSAK NEDEN UZUN SÜRE KOKUYOR?

Çok sevilmesine ve şifa dağıtmasına rağmen tüketilmesinden korkulan sarımsak için incelemeler yapan uzmanlar, imkansız gibi görünse de sarımsak kokusundan kurtulmanın yollarını duyurdu.

Bir yiyeceğin kokusunu yine birkaç yiyeceğin attığı ortaya çıktı. Birkaç yıl önce Ohio Devlet Üniversitesi'nden Sheryl Barringer sarımsakla yenen bazı yiyeceklerin kokuyu ortadan kaldırması konusunu araştırdı.

NİRVANA NANE

Üniversitelerde yapılan araştırma sonucunda kereviz, patates, marul, hindiba, fesleğen, mantar, maydanoz, nane, reyhan, gibi bazı yiyeceklerin sarımsak kokusunu giderdiği belirtildi.

Uzmanlar, bu sebzelerin koku giderme etkisini yaratan şeyin fenoliklerle birlikte enzimler olduğunu iddia ediyor.