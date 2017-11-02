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Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

Seyir halindeki bir cip, önce cadde üzerinde manevra yapan otomobile, ardından da park halindeki otomobile çaparak denize uçtu.

02.11.2017 - 02:52
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Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yeniköy'den Sarıyer istikametine seyir halinde olan Can Öztürk yönetimindeki 34 NP 3711 cip, cadde üzerinde manevra yapmaya Adnan Akkaya yönetimindeki 34 YSF 76 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan cip daha sonra park halindeki otomobile çarpıp bariyerleri aşarak denize uçtu.

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

SÜRÜCÜYÜ DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Olayı gören vatandaşlar yaralı sürücüyü denizden çıkartarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize düşen otomobil ise deniz polisi tarafından uzun süre arandı. Aracı arama çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

"KATLİAM  OLABİLİRDİ"

Öte yandan olayın görgü tanığı Ali Navcı, “Arabanın uçtuğu yerde çay tezgahları olurdu. Bugün tesadüfen açılmadı. Eğer ki bugün tezgahı açmış olsaydı burada toplu katliam olurdu. Çünkü masalar dolu oluyordu" dedi.

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

"ARAÇ HIZLI GELİYORDU"

Bir başka görgü tanığı ise, "Hızlı geliyordu araç, ilk önce önündeki arabaya vurdu, duramayınca da  park halindeki arabaya vurdu. Daha sonra savrulup tümseklerin üzerinden denize uçtu. Tek başına olduğunu söylüyorlar" dedi. 

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı
Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

Sarıyer'de denize uçan cipin sürücüsünü vatandaş çıkardı

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