Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

Kırıkkale Yenimahalle'de yaşayan Ercan İnce, 4 yaşındaki kızı Almina'ya semt pazarından oyuncak aldı. Şarj edilmek üzere elektrik fişine takılan oyuncak patladı. Ardından çıkan yangında dumandan etkilenen İnce ve eşi ile birlikte 3 komşusu hastaneye kaldırılırken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

3 KOMŞU DA HASTANELİK OLDU

İnce ve eşi Ayçelen İnce, alevlere müdahale etmeye çalışırken, bağrışmalar ve evden yayılan dumanları gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan İnce çifti ile üst katta mahsur kalan 3 komşusu, dumandan etkilendi.

MAHSUR KALAN KOMŞULARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ercan ve eşi Ayçelen İnce ile duman nedeniyle üst katta mahsur kalan komşuları Nazan Güven, kızı Eda Güven ve Betül Cavcı, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan zehirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Evde büyük hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.