taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8135
EURO
4,6968
ALTIN
162,28
PETR
65,6100

Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de Ercan İnce'nin kızına aldığı şarjlı oyuncak patladı ve yangın çıktı. 6. katta çıkan yangında 5 kişi zehirlendi.

DHA | 12.03.2018 - 00:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kırıkkale Yenimahalle'de yaşayan Ercan İnce, 4 yaşındaki kızı Almina'ya semt pazarından oyuncak aldı. Şarj edilmek üzere elektrik fişine takılan oyuncak patladı. Ardından çıkan yangında dumandan etkilenen İnce ve eşi ile birlikte 3 komşusu hastaneye kaldırılırken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

3 KOMŞU DA HASTANELİK OLDU

İnce ve eşi Ayçelen İnce, alevlere müdahale etmeye çalışırken, bağrışmalar ve evden yayılan dumanları gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan İnce çifti ile üst katta mahsur kalan 3 komşusu, dumandan etkilendi.

Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

MAHSUR KALAN KOMŞULARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ercan ve eşi Ayçelen İnce ile duman nedeniyle üst katta mahsur kalan komşuları Nazan Güven, kızı Eda Güven ve Betül Cavcı, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan zehirlenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Evde büyük hasarın meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmir'deki kız kaçırma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir’in Konak ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma husumeti yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da bir otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Van'da 37 kaçak göçmen yakalandı
Van'a yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul'da Uber sürücüsüne silahlı saldırı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Uber taksi sürücüsüne durmadığı için silahla saldırdılar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PAOK'un golü sayılmadı bakan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı bakan sahaya silahla girdi

0
Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

1
Şanlıurfa'da bir otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir otomobil takla attı: 5 kişi yaralandı

0
Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

0
Dışişleri'nden Almanya'ya PKK tepkisi

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK tepkisi

0
İzmir'deki kız kaçırma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'deki kız kaçırma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM