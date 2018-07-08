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Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ahmet Cirit'in şarjda olan telefonu, bomba gibi patladı.

DHA | 08.07.2018 - 11:27..
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Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Cirit'in şarjda bıraktığı cep telefonu, büyük bir gürültüyle patladı.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Patlamayla birlikte evde yangın çıkarken, mahalle sakinleri yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahmet Cirit, ailesi ve komşularıyla birlikte yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı

EŞYALARI YANDI

Yangın nedeniyle eşyaları yanan Ahmet Cirit'in eşi Hatice Cirit, sinir krizi geçirdi. Cirit'e ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti.

Ahmet Cirit, evdeki eşyaların yandığını belirterek, "Telefon şarjdaydı, bir anda bomba gibi patladı. Sanırım bataryası patladı. Patlamanın etkisi ile evde yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik" dedi.

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