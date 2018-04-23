taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0936
EURO
5,0098
ALTIN
174,34
PETR
73,3800

Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Başbakan Sarkisyan istifa etti.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Dünya

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan'ın tutuklanması sonrasında askerler ve askerlere destek veren siviller sokağa inerek darbe çığırtkanlığı yapmıştı.17 Nisan'da muhaliflerin protestolarına rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, görevinden istifa etti.

Sarkisyan istifa etti

YAZILI AÇIKLAMA İLE İSTİFA

Sarkisyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarkisyan istifa etti

PAŞİNYAN SERBEST BIRAKILDI

Ermenistan'da sokak olaylarının kayağı olarak gösterilen muhalif partili milletvekili Nikol Paşinyan gözaltına almıştı.Protestoların büyümesi üzerine gözaltına alınan muhalif milletvekili Paşinyan serbest bırakıldı

Sarkisyan istifa etti

Sarkiysan'ın istifası sonrasında sokaktaki göstericiler eylemlerlerine büyük bir mutluluk ve coşku ile devam etti. Göstericilerin büyük bir kısmı sevinç gösterileri yaparken bazı göstericiler de mutluluk gözyaşları döktü.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Rusya'nın Ermenistan'a darbe yaptığı iddialarını yalanlayan Peskov "Bu Ermenistan'ın kendi iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Moskova neden buna müdahil olsun" yanıtını verdi. Peskov bununla birlikte yaşananları gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirtirken Ermenistan bizim en yakın müttefikimizdir ded.

YÖNETİM KRİZİ

Ermenistan'da yaşanan istfa sonrasında yönetim krizi meydana geldi. Bir yandan askeri birimler sokaklarda zafer gösterileri yaparken, diğer yanda ise yönetimde bir kriz yaşanıyor. Ülkenin başında şuan bir lider bulunmazken, nasıl bir harita çizileceği ise belirtsizliğini koruyor.

Sarkisyan istifa etti

Ermenistan'da yaşanan bu durumun en büyük sebebi olarak ekonomik çöküntü ve beraberinde yaşanan Sarkisyan'dan duyulan memnuniyetsizlik olarak görülüyor. 13 Nisan'dan bu yana yaşanan eylemler, sokak göstericileri leyhinde sonuçlandı.

Ermenistan sokaklarında gerilim artıyor VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İngiliz Kraliyeti'nin yeni varisi doğdu: Erkek oldu
İngiltere Kraliyeti'nde yaşanan doğum heyecanı bugün itibarıyla tamamlandı. Sabah saatlerinde hatsaneye gelen Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Fransa'daki grevler turizmi olumsuz etkiliyor
Demiryolu ve havacılık sektöründeki grevler nedeniyle Fransa'da turizm sektöründe yüzde 20'ye varan kayıp yaşandı.
Terör örgütü PKK, ABD'de temsilcilik kaydı açtırdı
PKK'nın Suriye'de üstü kapalı ismi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), siyasi kanadıyla ABD'de temsilcilik açmak için başvuruda bulundu.
Darbe yanlısı Ermeniler asker kıyafetiyle sokaklarda
Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestocu sokaklara indi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

93
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

363
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

154
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

329
Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

209
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

281
Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında

Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM