Sarkisyan istifa etti

Sarkisyan, Ermenistan Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Sizlere devletin başı olarak son kez hitap ediyorum. (Protestoların lideri) Nikol Paşinyan haklıydı. Ben hata yaptım. Bu zor durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bu yolların hiçbirine başvurmayacağım. Bu benim tarzım değil. Görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN SERBEST BIRAKILDI

Ermenistan'da sokak olaylarının kayağı olarak gösterilen muhalif partili milletvekili Nikol Paşinyan gözaltına almıştı.Protestoların büyümesi üzerine gözaltına alınan muhalif milletvekili Paşinyan serbest bırakıldı

Sarkiysan'ın istifası sonrasında sokaktaki göstericiler eylemlerlerine büyük bir mutluluk ve coşku ile devam etti. Göstericilerin büyük bir kısmı sevinç gösterileri yaparken bazı göstericiler de mutluluk gözyaşları döktü.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Rusya'nın Ermenistan'a darbe yaptığı iddialarını yalanlayan Peskov "Bu Ermenistan'ın kendi iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Moskova neden buna müdahil olsun" yanıtını verdi. Peskov bununla birlikte yaşananları gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirtirken Ermenistan bizim en yakın müttefikimizdir ded.

YÖNETİM KRİZİ

Ermenistan'da yaşanan istfa sonrasında yönetim krizi meydana geldi. Bir yandan askeri birimler sokaklarda zafer gösterileri yaparken, diğer yanda ise yönetimde bir kriz yaşanıyor. Ülkenin başında şuan bir lider bulunmazken, nasıl bir harita çizileceği ise belirtsizliğini koruyor.

Ermenistan'da yaşanan bu durumun en büyük sebebi olarak ekonomik çöküntü ve beraberinde yaşanan Sarkisyan'dan duyulan memnuniyetsizlik olarak görülüyor. 13 Nisan'dan bu yana yaşanan eylemler, sokak göstericileri leyhinde sonuçlandı.