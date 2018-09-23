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SAT komandolarının zorlu eğitimi

Sualtı Taarruz (SAT) komandoları günde 15 saate yakın eğitim görerek hedefleri iz bırakmadan etkisiz hale getiriyor.

AA | 23.09.2018 - 16:23..
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SAT komandolarının zorlu eğitimi

Akdeniz'deki son yılların en büyük uyuşturucu operasyonundan Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde izleri bulunan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, "başarmadan geri dönmek yok" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

SAT komandolarının zorlu eğitimi ViDEO

GÜNDE 15 SAAT EĞİTİM YAPIYORLAR

Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubaylar arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen SAT komandoları, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, rehine kurtarma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan SAT timleri, günde yaklaşık 15 saat eğitim yapıyor.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

İZ BIRAKMADAN HEDEFLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİYORLAR

Vatan toprağının her bir karışında düşmana korku salan Türkiye'nin ilk ve tek deniz komandoları, taktiksel zeka ve kabiliyetleriyle göz dolduruyor. Bugüne kadar birçok zorlu ve stratejik görevi başarıyla yürüten SAT timleri, su altında bile iz bırakmadan ulaştıkları hedeflerini kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

Hava, kara, deniz ve sualtı intikal yöntemleriyle düşman hatlarının ilerisine sızarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri doğrultusunda verilen emirleri yerine getirmeye programlanan SAT timleri, düşmanın yüzer ve kıyı hedeflerine "sinsi taarruz", "baskın" ve "sabotaj" düzenleyebiliyor.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

Bot üzerinde de operasyonel faaliyet icra edebilen deniz komandoları, keskin nişancılıkta da gıptayla bakılan askerler arasında yer alıyor. Deneyimli askerlerden oluşan deniz komandoları, gözle görülmesi güç uzak hedefleri de başarıyla vurabiliyor.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

KURSİYERLERİN ZORLU EĞİTİMİ

AA ekibi, Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı bünyesindeki SAT timlerinin Beykoz'daki bazı eğitimlerini ve gruba dahil olabilmek için aylardır zorlu eğitimden geçen kursiyer astsubayların faaliyetlerini görüntüledi.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan SAT komandoları, uzun mesafedeki küçük hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen komandolar, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, sualtı yüzücüleriyle de hedeflerine gizlice ulaştı.

Operasyonel faaliyetleri "tim" olma bilinciyle büyük bir özveriyle gerçekleştiren SAT komandoları, eğitim alanındaki bir yerleşim yerine de saldırı gerçekleştirerek, simülatördeki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.

SAT komandolarının zorlu eğitimi

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