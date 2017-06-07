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SATSO yerli otomobil üretimine talip

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul "Yerli otomobil için en doğru adres Sakarya..." dedi.

07.06.2017 - 16:19
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  2. Otomobil

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul yaptığı yazılı açıklamada, eski Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ. Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer ile milli ve yerli motor üretimi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü ziyaret ettiklerini bildirdi.

"MİLLİ ÜRETİMLER VE OTOMOTİV ŞEHRİ SAKARYA"

"Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya" hedefiyle 6 yıl önce projelere start verdiklerini ve yerli otomobil üretimine ev sahipliği yapmak istediklerini aktaran Kösemusul, ziyaretinde Bakan Özlü'ye, yerli otomobil çalışmalarındaki son gelişmeleri anlattığını kaydetti.

SATSO yerli otomobil üretimine talip

Kösemusul, Sakarya’nın milli üretim şehri olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımıza dosyamızı sunduk. Milli tankını üreten, milli tren üretimine ev sahipliği yapan şehrimiz, milli ve yerli otomobil için de üretim konusunda gerekli tüm parametrelere sahiptir ve buna hazırdır." ifadesini kullandı.

"MİLLİ ÜRETİMLER VE OTOMOTİV ŞEHRİ SAKARYA İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Orhan Özer ile Bakan Özlü’ye, yerli otomobil organizasyonuyla ilgili hazırladıkları raporları sunduklarını belirten Kösemusul, şunları kaydetti:

"Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya için yola çıktık. Milli tank ve milli trene ev sahipliği yapan Sakarya, milli ve yerli otomobil için en doğru adres. 100 yıllık tecrübesi ve nitelikli istihdamıyla otomotiv şehridir. Karasu Limanı ve ulaşım ağları ile lojistik avantajları olan, sıfır hata politikası ile kaliteli üretimler gerçekleştiren nitelikli istihdama sahip, her geçen gün rekor kıran ihracatı ile ülkenin büyüme rakamlarına en çok katkı yapan illerden olan Sakaryamızda, yerli otomobil için yerimiz, organizasyon için önerilerimiz, üretim için tecrübemiz var. Her anlamda hazırız. Karar vericilerin ve üretimi yapacak babayiğitlerin Sakaryamızı tercih edeceklerine inanıyorum."

SATSO yerli otomobil üretimine talip

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