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Satürn'ün uydusu Titan'da hidrokarbon gölleri

Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'daki denizlerin yüzeyinin hemzemin olduğunu keşfetti.

AA | 19.01.2018 - 10:56..
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ABD'nin Cornell Üniversitesi'nden Gökbilimci Alex Hayes önderliğindeki araştırma ekibi, Titan'daki hidrokarbon denizlerinin kütle çekiminin etkisiyle dünyadaki "deniz seviyesine" benzer bir ortalama yüzey irtifasına sahip olduğunu belirledi.

Satürn'ün uydusu Titan'da hidrokarbon gölleri

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini'nin, gezegenin yüzeyine yaptığı nihai dalış sırasında dünyaya gönderdiği radar görüntülerini kullanan araştırmacılar, hidrokarbon göllerinin de bu ortalama irtifadan yalnızca birkaç yüz metre yüksekte olduğunu gözlemledi.

Satürn'ün uydusu Titan'da hidrokarbon gölleri

Titan'ın, Güneş Sistemi'nde, yüzeyinde istikrarlı şekilde sıvı barındıran dünya dışındaki tek gök cismi olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ortalama su seviyesinin varlığının metan ve etan gibi hidrokarbonlardan oluşan deniz ve göllerin, tıpkı dünyada olduğu gibi bir yeraltı sistemi aracılığıyla birbirine bağlı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Araştırmanın bulguları, "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Satürn'ün uydusu Titan'da hidrokarbon gölleri

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