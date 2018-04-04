Savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, merkez gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu projesi kapsamında bin 870 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Dağıtılan yardımlarla çocukların sevincine ortak olduklarını belirten Süzgün,"Projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok sevinçli. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklar" dedi.

Merkez müdürü Suriyeli Hammud Elmatar da yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Suriyeli öğrencilerden Müeyyide Lakmes, yeni kıyafetlere ihtiyacı olduğunu belirtti.