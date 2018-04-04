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Savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 'Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu' projesi kapsamında Siirt'te bin 870 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

AA | 04.04.2018 - 11:28..
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14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, merkez gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu projesi kapsamında bin 870 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Dağıtılan yardımlarla çocukların sevincine ortak olduklarını belirten Süzgün,"Projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok sevinçli. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklar" dedi.

Savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

Merkez müdürü Suriyeli Hammud Elmatar da yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Suriyeli öğrencilerden Müeyyide Lakmes, yeni kıyafetlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

Savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

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