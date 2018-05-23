Savcılık, Eren Erdem sözlerine soruşturma başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eren Erdem'in milletvekili adayı gösterilmemesiyle başlayan süreç farklı bir yöne doğru evirilerek devam ediyor.

VEKİLLİK İÇİN TEZCAN'A SİTEM ETTİ

Erdem, aday gösterilmediğini öğrendiği akşam CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında sitem dolu sözlerin yer aldığı bir tweet paylaştı ve şunları söyledi:

"BELGELERİ TEZCAN'DAN ALDIM"

Dün akşam Artı 1 TV'ye bağlanan Eren Erdem, MİT tırları belgesiyle ilgili "FETÖ’den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi." diye konuştu.

SAVCILIK HAREKET GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erdem'in dün bir televizyon programa telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda, soruşturma başlattığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı.

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Tezcan verdi VİDEO

Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu VİDEO