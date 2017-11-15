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Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Sakarya'da, 87 yaşındaki yaşlı adamı kandırıp değerli eşyalarını çalan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

15.11.2017 - 16:08
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  2. İç Haber

Şanlıurfa'dan Sakarya'ya gelen 3 kişi, Harun O.'yu arayarak kendilerini 'savcı' olarak tanıttı. Yaşlı adama banka hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini ve durumu düzeltmek için paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları, Harun O.'dan değerli eşyaları ve parasını bir poşete koyarak kendilerine vermesini istedi.

Harun O. içerisine 5 altın bilezik, 1 altın kaplama saat, 1 altın künye, 3 altın küpe ve 3 bin 100 lira koyduğu poşeti telefon dolandırıcılarına verdikten sonra dolandırıldığını anlayınca polisi aradı.

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

YAKALAMA ANI POLİS KAMERASINDA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine yaptığı araştırmada şüphelilerin bulunduğu aracı Serdivan Kazımpaşa Caddesi üzerinde durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yaşlı adam poşet içerisinde verdiği altın ve para ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalama anı ise polis kamerası ile kaydedildi.

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Savcıyız diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

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