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Savunma Bakanlığı KBRN Ajanları tehdidine eğiliyor

Yükseköğretimde KBRN; KBRN Ajanları, Tehditler, Savunma ve Güvenlik paneli, Anadolu Üniversitesi'nce gerçekleştirildi.

İHA | 10.01.2018 - 14:39..
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Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak Milli Savunma Bakanlığı KBRN (Kimyasal Biyoloji Radyolojik Nükleer) Daire Başkanı Dr. Burçak Çabuk, Milli Savunma Bakanlığı KBRN Daire Başkanlığı Personeli Dr. Alb. Atakan Konukbay ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden ve moderatör olarak Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün yer aldı. Panele çok sayıda arama kurtarma kuruluşu ve ilgili yerel kurumlar da katıldı.

Savunma Bakanlığı KBRN Ajanları tehdidine eğiliyor

KBRN AJANLARIYLA MÜCADELE VE TEHDİTLER ANLATILDI

Panelde KBRN ajanlarıyla mücadele ile tehditlere karşı alınan önlemler, ülkemizde yapılan stratejik çalışmalar ve KBRN eğitimleri hakkında konuşuldu. KBRN konusunda akademik bir yapı oluşturmak istediklerinin altını çizen Milli Savunma Bakanlığı KBRN Daire Başkanı Dr. Burçak Çabuk, "YÖK ile yaptığımız bazı çalışmalar var. YÖK KBRN ile ilgili doçentlik programı açıyor. Aynı zamanda KBRN ile ilgi yüksek lisans ve doktora programlarına destek sağlıyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde KBRN Anabilim Dalı Başkanlığı kurduk. Aynı zamanda ilgili bakanlıklarda bu konuda sivil savunma uzmanları yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Panel soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Savunma Bakanlığı KBRN Ajanları tehdidine eğiliyor

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