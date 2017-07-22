Savunma Sanayii Müsteşarı: Yolumuza devam ediyoruz

Gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerinin ardından çeşitli kaynaklarda yer alan "Almanya'nın Türkiye ile yeni savunma projelerinin gözden geçirileceği ve donduracağı" ya da "Yeni silah ihracatına izin verilmeyeceği" iddiaları ile ilgili Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir açıklama yaptı.

ALMANYA İDDİALARI BİZİ ETKİLEMEZ, MOTİVASYONUMUZU ARTIRIR

Demir, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yönde alınabilecek bir karar belki bazı projeleri biraz yavaşlatır ama sonucu etkilemez. Milli ve yerli sistemler konusundaki motivasyonumuzu artırır. İnsan yapısı ise daha iyisini yaparız" dedi.

GELİŞMELER YAKIN TAKİPTE

Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm savunma ve güvenlik unsurlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), bu gelişmeleri yakından izliyor.