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Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Başbakan Yıldırım’ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, 22 projeyle ilgili kararlara imza attı.

03.11.2017 - 06:29
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Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Milli füze savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak Fransa ve İtalya ile fizibilite sözleşmesi imzalanacak. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bürokratlar da katıldı.

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

22 PROJEYLE İLGİLİ KARARLARA İMZA ATILDI

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonu ile savunma sanayii altyapısının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler ele alındı ve toplam maliyeti 5 milyar doları bulan 22 projeyle ilgili kararlar imza altına alındı.

Türkiye’nin füze savunma sistemlerine olan acil ihtiyacı Rusya’dan hazır S-400 alımıyla karşılanırken, ileriye dönük olarak milli sistemlerin geliştirilebilmesi için de İtalya-Fransa ortaklığındaki EUROSAM ile işbirliği yapılacak. Bu çerçevede iki ülke ile temmuz ayında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Toplantıda, projenin ikinci aşamasına geçilmesini sağlayacak fizibilite anlaşmasının da 8 Kasım’da imzalanması kararlaştırıldı.

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

ASTER-30 FÜZELERİNİN GELİŞMİŞİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzelerinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemleri 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu “geliştirme” çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor. Bu sistemler NATO’ya entegre olabilecek.

ABD’nin ürettiği Patriot füze savunma sistemi, farklı tipteki hedeflere farklı füzelerle karşı koyabilirken, SAMP/T platformuyla ateşlenen Aster-30 füzesi, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni varyantlar ise bin kilometre ve üzeri menzilli balistik füzeleri de önleyebilecek.

Aster’in birlikte çalıştığı Arabel radarının 360 derece izleme ve angajman yeteneğine sahip olması da rakiplerine karşı üstünlük kazandırıyor. Aynı anda 10 hedefe angaje olabiliyor. Taktik balistik füzeleri 10 kilometre irtifada önlemesi, siviller üzerindeki kimyasal ve nükleer tehdidi asgari düzeye indiriyor. Sistemin deniz platformları üzerinde de kullanılabilmesi mümkün. Böylece füze savunma sisteminin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin devam eden TF-2000 Hava Savunma Firkateyni ve Bölge Hava Savunma Gemisi projesine de entegre edilmesi söz konusu olabilecek.

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

6 TONLUK ATAK - 2

SSİK toplantısında, 5 tonluk ATAK helikopterinin yeni geliştirilecek 6 tonluk ATAK-2 versiyonu ve 10 tonluk genel maksat helikopteri projeleriyle ilgili kararlar da alındı. Karara bağlanan diğer projeler ise şöyle sıralandı:

- Farklı özellikteki füze ve akıllı mühimmat projeleri

- Elektronik karıştırma ve elektronik harp sistemi

- Çeşitli kalibre ve ebatta bomba atar, tüfek ve tabanca geliştirme ve seri imalatı

- Deniz platformları ve deniz platformlarından atılabilen füze ve silah sistemleri

- Tank modernizasyonu ve seri üretimi

- Yeni ve ileri versiyon insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutlarının üretim adetlerinin artırılması

- MİLGEM (Milli Gemi) İ sınıfı firkateyn gemi inşa ve Preveze sınıfı denizaltı modernizasyonu geliştirilmesi ve üretimi

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