Say Yayınları’ndan 4 yeni baskı

İstanbul Tüyap Kitap Fuarına yaklaştığımız şu günlerde yayınevleri de hazırlıklarına son sürat devam ediyorlar. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan Say Yayınları 4 kitabını yeni baskılarıyla okuyucuyla buluşturuyor.

İDDU KRİSHNAMURTİ - BİLİNENDEN KURTULMAK

Hindistan asıllı yazarın Bilinmeyen’den Kurtulmak beşinci baskısıyla okurlarla. 160 sayfadan oluşan kitabı okuma listeniz için iyi bir aday.

13 yaşındayken "dünya öğretmeni" seçilen Krishnamurti, hayatını dünyayı dolaşarak, insanlarla, yaşama ve dünyaya dair konuşarak geçirdi. Kendisine mesihlik yakıştırılmış olmasına rağmen bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Onun için, karşılaştığı herkes başlı başına bir “birey”di. Bu nedenle öğretmekten çok paylaşmayı ilke edindi. Yine de dünya üzerindeki milyonlarca kişi ondan çok şey öğrendi.

OTORİTEDEN KURTULMAK

Otoriteyi reddedebiliyor musunuz? Reddedebiliyorsanız, nesillerdir içinizde taşıdığınız yanlış bir şeyden kurtulmuşsunuz demektir. O zaman ne olur? Daha çok enerjiniz, daha çok kapasiteniz, daha çok gayretiniz olur, kuvvetiniz ve canlılığınız artar. Otoriteden kurtulmak, düne ait her şey karşısında bir ölü gibi tepkisiz olmaktır; böylece zihniniz daima taze, daima genç, daima masum, hayat ve tutku dolu kalır.

BİLİM VE BİLGELİK - ARTHUR SCHOPENHAUER

Alman felsefeci Schopenhaur’un Bilim Ve Bilgelim üzerine yazıların yer aldığı kitap düşünce dizisinin halkasını oluşturuyor. Daha çok bu kitabıyla anılan düşün adamının Bilim ve Bilgelik üzerine denemelerini okuyacaksınız.

"Zerrelerden kürelere hiçbir zaman bilmediğimiz kadar çok şey biliyoruz. Ne var ki hakkında kırık dökük bilgi sahibi olunan bunca şey ancak cehaleti dağıtmaya yetiyor, hamakat baki kalıyor."

ESKİ DÜNYANIN BİLGELİĞİ

Bilimcilik, dünyanın yalnızca bilimin sağladığı doğrularla anlaşılabileceği düşüncesi bir yenidünya hastalığından başka bir şey olmayabilir. Eski dünyanın bilgeliğinin büyük katkısı tüm insani tecrübe biçimlerine dayanan beşeri değerleri yeniden ortaya çıkararak bizi bu büyük tehlikeden kurtarmak olabilir. Bayağı bilim çoğu kez çizdiği sınırlarla ve kazandığı zihni alışkanlıklarla hakiki bilginin elde edilmesini zorlaştırmakta, hatta imkânsız hale getirmektedir.

Yeni bir adalet ve doğruluk anlayışı ile insan için neyin en dolu, neyin en sağlıklı hayatı sağlayacağı konusunda derin bir anlayışa ihtiyacımız var. İndirgeyici bilimin başımıza sardığı ve ne pahasına olursa olsun uzak durmamız gereken tehlikelerin artık ciddi bir şekilde farkına varmamız gerekiyor.

W. BERNARD CARLSON – TESLA (Elektrik Çağının Mucidi)

ABD’de 2013’ün En İyi Popüler Bilim Kitaplarından Biri

Nikola Tesla’nın çağdaş uygarlığa en büyük katkılarından biri alternatif akımla (AC) işleyen elektrik motorunu icat etmesiydi. AC motoru elektrik enerjisinin sadece aydınlatma yapmak için değil güç üretmek için de kullanılmasını sağladı. Bugün ev, işyeri ve fabrikalarda işleyen makineler AC motoru sayesinde çalışmaktadır.

KABLOSUZ ENERJİ NAKLİ

Tesla’nın diğer önemli buluşu ise kablosuz enerji nakliydi. Bu buluşu sayesinde çok önemli birkaç başka teknoloji üretti: uzaktan kumanda, radar, kablosuz aydınlatma ve kablosuz haberleşme. Fakat Tesla onları ticari ürünlere dönüştürmeyi başaramadığı için bugün bu buluşlar ve teknolojiler onun adıyla anılmaz.

ORTAYA ATTIĞI FİKİRLERLE MEŞHUR OLDU

Tesla’nın üne kavuşmasında bu icatlar kadar, ortaya attığı büyük fikirler de etkili olmuştur. İnsanlara bedava kablosuz enerji ve haberleşme imkânı sağlamak, “Marslılar” ile iletişim kurmak, bir robot soyu yaratmak, ölüm ışınları saçan bir silahın caydırıcı gücü sayesinde tüm savaşlara son vermek... Böylesi müthiş buluş ve düşüncelerin onun günümüzde popülerliğini koruyan bir kültür figürü olmasına yol açtığına hiç şaşmamak gerek.

Büyük mucidin çalışmalarını, hayal dünyasını, düşüncelerini ve hayatını bir bütün olarak ortaya koyan Elektrik Çağının Mucidi Tesla ABD’de “2013 yılının en iyi popüler bilim kitaplarından biri” seçildi.

HA JOON CHANG – KAPİTALİZM HAKKINDA SİZE SÖYLENMEYEN 23 ŞEY

Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 şey’de Ha-Joon Chang dünya ekonomisinin işleyişine ilişkin mitleri büyük bir ustalıkla yıkıyor. Çamaşır makinesinin dünyayı internetten daha çok değiştirdiğini, aslında sanayi sonrası çağda yaşamakta olmadığımızı, zenginleri daha da zenginleştirmenin yoksulları daha da yoksullaştırdığını ve aslında serbest piyasa diye bir şey olmadığını ikna edici ve çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Yazara göre, bugün dünyayı yöneten ülkeler, korumacılık ve sübvansiyonlar sayesinde zengin olmalarına rağmen, gelişmekte olan ülkelere serbest piyasa politikalarını dayatıyor.

Serbest piyasa ideolojisini son derece esprili bir üslupla eleştiren Chang, yanıtlarını eğlenerek okuyacağınız oldukça ilginç sorular ortaya atıyor:

• Son derece kaliteli kıtalararası balistik füzeler ve nükleer denizaltılar imal edebilen bir ülke nasıl oluyor da doğru dürüst çalışan bir televizyon üretemiyor?

• Nasıl oluyor da ekonomik açıdan en başarılı ülkelerin ekonomisini ekonomist olmayan kişiler yönetiyor?

• Bugün bütün Avrupalılar neden özgürlüklerini Rus komünistlerine borçlular?

• Hangi ülkede, sanayi yatırımı yapmayanı dövüyorlar?

• Ekonomi bilimi neden ekonomiye zarar veriyor?

Dünya politikasındaki son gelişmeler ile küresel krizin ardındaki dinamikleri anlamak isteyenler bu kitabı mutlaka okumalı.

“Önemli… ikna edici… Küreselleşmenin duyarlı olması gerektiğini iyi anlatıyor.”

Financial Times

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