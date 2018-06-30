Sayısal Loto'da bir kişi 1 milyon 714 bin kazandı

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişi yapıldı.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 17, 18, 20 ve 46 olarak belirlendi.

1 MİLYON 714 BİN LİRA İKRAMİYE

Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

BÜYÜK İKRAMİYE ESKİŞEHİR'E ÇIKTI

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 794 bin 246 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 2 bin 397 lira 92 kuruş aktarılacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yatırdığı belirtildi.