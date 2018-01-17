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Schaefer: Her zaman Türk olduğumu gururla söyledim

Almanya'da doğup büyüyen ve Amerika'nın gözde isimlerinden olan Metisha Schaefer, "Her zaman Türk olduğumu gururla söylemişimdir." dedi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 06:20..
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'Almanya'nın Kim Kardashan'ı Türk çıktı' haberleriyle gündeme oturan ve asıl adı Mehtap Yavuz olan Metisha Schaefer, önemli projelerde yer aldı. Tom Cruise'un Rock of Ages adlı filminde boy gösteren Schaefer, 50 Cent, Sean Paul, Jennifer Lopez ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü isimlerin kliplerin rol aldı

Schaefer: Her zaman Türk olduğumu gururla söyledim

"TÜRK OLMAK GURUR VERİCİ"

7 yıldır Amerika'da yaşayan Metisha Schaefer, modellik yaparak sektöre girdiğini ve ardından oyunculuk yaptığı belirtti. Dizi ve sinema filmiyle ilgili teklifler için Türkiye'ye gelen Schaefer, "Türk olduğunuz pek çok kimse bilmiyordu dimi?" sorusuna, "Aslında her zaman Türk olduğumu gururla söylemişimdir.  Bazı insanlar Türk olduğuma şaşırıyor... Türk olmak çok gurur verici. Bizim kültürümüz hiçbir yerde yok." şeklinde cevap verdi.

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