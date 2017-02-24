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Schulz ve Cem Özdemir'in Erdoğan korkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenlemesine Başbakan adayı Schulz ve Türkiye düşmanı Cem Özdemir tepki gösterdi.

24.02.2017 - 09:02
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Schulz ve Cem Özdemir'in Erdoğan korkusu

erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde referandum mitingi planlaması, Alman siyasetçileri rahatsız etti.

KRV İçişleri Bakanı Ralf Jager'in, Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitinglerin düzenlenmesinin federal hükümet tarafından engellenmesi gerektiği yönündeki açıklamasına Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'dan destek geldi.

KAYGILIYIZ

Schulz, Erdoğan'ın olası mitingine karşı "Ralf Jager'in kaygılarını paylaştığını” vurguladı. "Bütün komşu ve dost ülkelerin temsilcileri gibi Erdoğan'ın da Almanya'ya gelmesinin istendiğini” belirten Schulz, "Ancak bunun koşulu, bir demokratik hukuk devletinde, bir hukuk devletiyle dostça ilişkiler içinde, kayıtsız şartsız demokratik kurallara riayet edilmesidir" diye konuştu.

ALMANYA'DA İSTENMEDİĞİ BİLDİRİLMELİ

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de , "Erdoğan'a referandumdan önce Almanya'da istenmediğini açıkça bildirmesi” gerektiğini söyledi.

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