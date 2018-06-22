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Sebastian Kurz'un Türkiye düşmanlığı

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktıklarını yineleyen Kurz, AB'nin Türkiye'ye para göndermesinin de engellenmesini istedi.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 09:42..
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Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden istediği sonuçları çıkarabilmek isteyen Avrupa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Nefret dolu son sözler, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi.

TEK DERTLERİ ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını belirten Kurz, "Avrupa Birliği'nden yakınlaşma yardımı olarak ilave milyonlarca euronun Türkiye'ye aktarılmasını da istemiyoruz. Erdoğan on binlerce insanı tutuklattı, bu doğru değil." diye konuştu.

Sebastian Kurz'un Türkiye düşmanlığı

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