Şebnem Özinal ve Şefik Öztek boşanıyor

Tiyatro oyuncusu Şebnem Özinal, eşi Şefik Öztek'in kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirtti. Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan avukatı, müvekkilinin eşiyle 26 Ağustos 2005’te evlendiğini 9 yaşında bir kızları olduğunu belirterek şu iddialara yer verdi:

"KIZIM ETKİLENSİN İSTEMİYORUM"

“Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başladı. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşini aşağılayan davalı Şefik Öztek’in bu davranışları giderek arttı. Evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Davalı eş Şefik Öztek, müvekkili sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçladı. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı aldı."