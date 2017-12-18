Isparta'da dikkatsizlik sonucu ilginç bir kaza yaşandı.
KAMYON, ALT GEÇİDE SIKIŞTI
Sürücü H.K. idaresindeki sebze yüklü 54 AC 744 plakalı kamyon, 4 metre 50 santimetre yüksekliğindeki Özkanlar Kavşağı Alt Geçidi'nden geçmeye çalışırken sıkıştı.
LASTİKLERİN HAVASI İNDİRİLDİ
Kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı- VİDEO
KAMYON SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM
Kamyonun kurtarılma çalışmaları sırasında yolun kapanmasından dolayı trafikte aksamalar meydana geldi. Öte yandan kamyon sürücüsüne trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.