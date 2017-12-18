taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı

Isparta'da alt geçitteki yüksekliği hesap edemeyen bir kamyonun şoförü zor anlar yaşadı. Kamyon geçide sıkışınca, lastiklerin havası indirilerek çıkarıldı.

AA | 18.12.2017 - 20:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Isparta'da dikkatsizlik sonucu ilginç bir kaza yaşandı.

KAMYON, ALT GEÇİDE SIKIŞTI

Sürücü H.K. idaresindeki sebze yüklü 54 AC 744 plakalı kamyon, 4 metre 50 santimetre yüksekliğindeki Özkanlar Kavşağı Alt Geçidi'nden geçmeye çalışırken sıkıştı.

Sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı

LASTİKLERİN HAVASI İNDİRİLDİ

Kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı- VİDEO

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM

Kamyonun kurtarılma çalışmaları sırasında yolun kapanmasından dolayı trafikte aksamalar meydana geldi. Öte yandan kamyon sürücüsüne trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

425
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

213
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

68
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM