Sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

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Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Gölbaşı ilçe girişindeki uygulama noktasında meydana gelen olayda şehit olan polis memurunun kazaen vurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre polisi, polis kurşunu şehit etti.