Tatil için Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasını bekleyen tatilciler, genel seçimin tamamlanmasıyla birlikte tatil bölgelerine gitti.

SICAKLIK 30 DERECE

Yaz tatili için Antalya'ya gelen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilli’ni doldurdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi’nin verilerine göre sıcaklığın 30 dereceye, nem oranının ise yüzde 74'e ulaştığı Antalya'da,

Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler denizde yüzmenin keyfini sürerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

SEÇİM STRESİ DENİZDE ATILDI

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda seçim stresinden uzaklaşan yerli tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.

Seçim bitti sahiller doldu VİDEO