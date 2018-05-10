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Seçim güvenliği için alınacak tedbirler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

AA | 10.05.2018 - 16:35..
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Seçim güvenliği için alınacak tedbirler

SOYLU

Bakan Soylu, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Soylu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin olarak alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

531 BİN PERSONEL GÖREV BAŞINDA OLACAK

Hali hazırda 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucuyla beraber toplam 531 bin personelin seçim günü görev başında olacağını hatırlatan Soylu, şunları aktardı:

74 HELİKOPTER, 18 İHA, 765 TOMA..

"Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 74 helikopter, 18 İHA, 6 İKU, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA da gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde görev başında olacaktır. Tabi hava aracı noktasında yerel emniyet birimlerimizin elinde bulunan daha küçük drone'lar da bu süreçte kontrol ve izleme görevi yapacaklardır. GAMER izleme merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde anlık izleme yaparak seçim güvenliğinin tesisine gayret göstereceklerdir.

Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında, gerekse olası provakatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacaklardır."

Seçimlerde, özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personele hizmet içi eğitim verileceğini belirten Soylu, ayrıca gerek merkezden gerekse valiliklerde alınan seçim güvenlik tedbirleri hususunda basın aracılığıyla sürekli bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

SEÇİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA

Seçimler sırasında alınan tedbirleri de sıralayan Süleyman Soylu, şöyle dedi: "Ayrıca seçim kampanyalarında çocukların kullanılmasının ve çocuklarımızın olumsuz hadiselerle karşı karşıya kalmaması için 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vs. dağıtmasına izin verilmemesi kararını aldık.

Çünkü takdir edersiniz ki bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Yani mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Böyle bir riski bertaraf etme düşüncesiyle bu tedbiri alma yoluna gittik. Yani 18 yaşından küçük çocuklar, bu seçimde afiş, broşür ve propaganda malzemesi dağıtamayacaklar.

Özellikle seçim günü, üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amblem vs. bulunduran kişilerin de sandık mahalline girmelerine, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir ve bu seçimde de özellikle güvenlik kameraları ve aydınlatma hassasiyet göstereceğimiz konuların başında gelmektedir.

Özellikle oy sayımı noktasında mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına; sandık kurullarının, oy torbalarının depolanacağı yerlerin, bu yerlerin giriş çıkışlarının, oy sayımı ve seçim materyallerinin nakliyesine konu olan yerlerin aydınlatılmasına, burada teknik bir aksaklık yaşanmamasına da ayrıca önem verilecektir. Bu konuda da arkadaşlarımız bugünden itibaren çalışmalarına ve planlamalarına başlayacaklardır."

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