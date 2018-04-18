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Seçim üniversite sınavına denk geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018'de erken seçim yapılacağını açıkladı ancak bu tarih üniversite sınavı YKS'nin 2. oturumuna denk geliyor.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 16:15..
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24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklanan seçimlerin üniversitelere giriş sınavı YKS'nin 2. oturumuna denk geldi.

YKS NE ZAMANDI?

Daha önce açıklanan tarihlere göre sınavlar şu tarihlerde yapılacaktı:

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar

TARİH DEĞİŞTİ

24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine YÖK açıklama yaptı ve sınavların 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.

YÖK, 30 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT), 1 Temmuz’da Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) ve yabancı dil testinin yapılacağını açıkladı.

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