Seçim üniversite sınavına denk geldi

24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklanan seçimlerin üniversitelere giriş sınavı YKS'nin 2. oturumuna denk geldi.
YKS NE ZAMANDI?
Daha önce açıklanan tarihlere göre sınavlar şu tarihlerde yapılacaktı:
TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi
AYT: 24 Haziran 2018 Pazar
YDT: 24 Haziran 2018 Pazar
TARİH DEĞİŞTİ
24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine YÖK açıklama yaptı ve sınavların 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.
YÖK, 30 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT), 1 Temmuz’da Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) ve yabancı dil testinin yapılacağını açıkladı.