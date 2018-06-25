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CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

Dün gerçekleşen tarihi seçimlerinden ardından Türkiye, yeni yönetim kadrosunu belirledi. YSK'nın seçim sonuçlarını duyurmasının ardından kesinleşen Erdoğan zaferi CHP tarafından kabullenilemiyor.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 09:19..
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CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

Seçime büyük umutlar bağlayan ve icraattan çok yıkım vaadinde bulunan Cumhur İttifakı, dün açıklanan sonuçlar ile sandığa gömüldü. Her ne kadar bu durum YSK tarafından kesin olarak duyurulsa da, CHP bu durumu halen kabul etmiyor.

"HAKKIYLA KAZANDI"

Türlü yaygaralar ile seçime gölge düşürmeye çalışan kitleye, CHP Genel Merkezi'nden kuvvetli bir cevap geldi. Seçim sonuçlarını takip eden CHP'liler, ilk başta inanmadıkları AA'nın sonuçlarıyla YSK'nın ve hatta kendilerinin sonuçlarını buluşturdu.

Oyların yüzde 96'sının sayıldığı sularda AA ve YSK ile aynı oranları elde eden CHP'lilere duyuru, partiden değil, CHP'li bir vatandaştan geldi. Parti merkezinde diğer vatandaşlara açıklama yapan bir kişi "haklarıyla kazandılar" yorumunu yaptı.

Seçim yenilgisi CHP Genel Merkezi'nde kabullenilemiyor ViDEO

"BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık arasında "partiden neden açıklama yapılmıyor" sesleri yükselirken, arada bazı kişilerin de "ben bunu kabul etmiyorum" cevabını verdiği duyuldu.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde oy alırken, milletvekili seçimlerinde de Cumhur ittifakı yüzde 53'ün üzerinde oy aldı.

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