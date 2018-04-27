taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.015
USD
4,0717
EURO
4,9348
ALTIN
172,40
PETR
74,4300

Seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs'ta askıya çıkacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun, yırt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi usul ve esaslarına ilişkin 2 kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA | 27.04.2018 - 05:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mükerrer sayıda yayımlanan kararlara göre; muhtarlık bölgesi askı listelerinin 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine karar verildi.

GÜMRÜK KAPILARINDA 24 HAZİRAN'A KADAR OY KULLANILABİLECEK

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ise 2 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinden ilan edileceği, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de de ilanın sona erdirileceği belirtildi.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe'den 24 Haziran Pazar'a kadar, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran Cumartesi'den 8 Temmuz Pazar'a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çavuşoğlu Pompeo ile görüşecek
Yemin ederek ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini bildirdi.
Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 almaması için tehdit eden ABD'li Bakan Wess Mitchell'e, "Washington'ın uyarılarını önemsemiyoruz" cevabını verdi.
Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti
Türk yasalarını ihlal ettikleri için tutuklanan 2 Yunan askerin serbest kalması gerektiğini söyleyen AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'e, "Yunan askerlerin ayrıcalığı yok" cevabı verildi.
Bitlis'te 1 PKK'lı ölü ele geçirildi
Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 1 terörist ölü ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü

Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü

8
Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı

Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı

17
Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

26
ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

62
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

14
Ankara'da evlenen beden öğretmenleri takım elbise giymedi

Ankara'da evlenen beden öğretmenleri takım elbise giymedi

33
Fransız turist Şanlıurfa'yı karıştırdı

Fransız turist Şanlıurfa'yı karıştırdı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM