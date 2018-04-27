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Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli netleşiyor.

AA | 27.04.2018 - 18:34..
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Anayasa değişikliğinin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle başlayacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri aynı günde gerçekleştirilecek. Seçmenler, sandıkta iki ayrı oy pusulasına tercihte bulunarak, cumhurbaşkanını ile TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri, çekilecek kura sonucu tespit edilecek.

MİLLETVEKİLİ PUSULASI

Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak

Seçmenler, diğer oy pusulasına oy vererek de TBMM'de 27. Dönem'de görev yapacak milletvekillerini belirleyecek.

Bu pusulada Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla seçimlerine girmelerine karar verilen AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR bulunacak.

PUSULADA HANGİ PARTİLER VAR

Seçmenler yeni oy pusulalarıyla tanışacak

İttifak yapan partiler, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

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