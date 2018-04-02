Seda Sayan Genelkurmay Başkanı Akar'la selfie çekti

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Instagram hesabından Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu ziyaretinden fotoğraflar yayınladı.

Sayan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekindiği selfie'yi de paylaştı. Ünlü şarkıcının takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

ÜNLÜLER DESTEK VERDİ

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolunu ziyaret etti.