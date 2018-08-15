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Seda Sayan'ın yeni evi 9 milyon TL

Seda Sayan, kazandığını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 12:16..
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Gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Seda Sayan, yine kesenin ağzını açtı.  Rezidans konutları, Londra’da bir ev, üç villa, İstanbul’da 30’a yakın dairesi ve mekan sahibi olduğu konuşulan sanatçı, şimdi de kendine lüks bir ev daha aldı.

Seda Sayan'ın yeni evi 9 milyon TL

"REZİDANSTA YAŞAMAK TAM BANA GÖRE"

Cihangir’de bulunan apartmanını otel yapmayı düşünen ancak tarihi eser statüsünde olduğu için ruhsat sorunu yaşayan Sayan, birikimini yaklaşık 9 milyon TL değerinde bir daire alarak değerlendirdi. Daha önce "Rezidansta yaşamak tam bana göre" diyen Seda Sayan, yeni evinin manzarasını ‘huzur’ diye sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Sayan'ın yeni evi 9 milyon TL

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