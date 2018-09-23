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Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 14:07..
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Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu.

En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı.

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı

Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

ÜZERİ TAŞLARLA ÖRTÜLÜ BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı

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