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Şehidin acı haberi memleketi Giresun'a ulaştı

TSK tarafından Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin'in geçici görev için Kuzey Irak’a gittiği öğrenildi.

İHA | 02.06.2018 - 15:19..
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Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda atılan havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu.

Şehidin acı haberi memleketi Giresun'a ulaştı

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin babasına acı haberi İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen verdi.

İlçede esnaf olan Baba Ahmet Ergin, iş yerinde ziyaretine gelerek acı haberi verenlere "Vatan sağ olsun." dedi.

Şehidin acı haberi memleketi Giresun'a ulaştı

GEÇİCİ GÖREVDEYDİ

Bekar ve üç kardeşten en büyük olan şehit Hakan Ergin’in yaklaşık 3 yıldır Uzman Çavuş olduğu ve Malatya’da görevliyken geçici görevle PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak için Kuzey Irak’ta bulunduğu öğrenildi.

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