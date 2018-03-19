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Şehit eşi: Eşimin intikamını çok şükür almışlar

Mehmetçik'in Afrin'deki kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdikleri mesajı izleyen şehit Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca duygulu anlar yaşayarak "O da orada rahat uyuyacak." dedi.

AA | 19.03.2018 - 08:53..
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Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

Şehit eşi: Eşimin intikamını çok şükür almışlar

"ORADA RAHAT UYUYACAK"

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Şehit eşi: Eşimin intikamını çok şükür almışlar

MEHMETÇİK HİLAL OLUŞTURDU

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

Şehit eşi: Eşimin intikamını çok şükür almışlar

"MİTHAT DUNCA'NIN İNTİKAMINI ALDIK"

Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Dunca'nın 6 Şubat'ta Siirt Havalimanı'ndaki uğurlama töreninde eşiyle vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşanmıştı.

Şehit eşi: Eşimin intikamını çok şükür almışlar

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