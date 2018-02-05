Şehidin kanser hastası annesi cenazeyi görünce fenalaştı

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın naaşı memleketi Muş'a gönderildi.

Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan uzman onbaşı Fırat Karaca'nın naaşı, bugün sabah saatlerinde askeri uçakla, Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan şehit Karaca'nın cenazesini Vali Aziz Yıldırım, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ FENALAŞTI

Cenazenin uçaktan indirilmesi sırasında akciğer kanseri tedavisi gören anne Ziyamet Karaca ve şehidin kız kardeşi fenalık geçirdi. Acılı anne ve kız kardeşine sağlık ekipleri müdahale etti.

BUGÜN ÖĞLEN CENAZESİ DEFNEDİLECEK

Cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. Şehit Fırat Karaca'nın cenazesi, öğlen vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.